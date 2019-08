20 agosto 2019- 10:11 Ecommerce: in Italia quasi 20mila imprese, +13%

Milano, 20 ago. (AdnKronos) - Sono 19.710 le imprese italiane attive nel settore dell'ecommerce. Un numero aumentato del 13% rispetto al 2018 e balzato del 68% in cinque anni. Gli addetti del settore del commercio online sono oltre 29mia, con un incremento del 13% rispetto allo scorso anno e più che raddoppiati (+59%) rispetto al 2014. Un’impresa su quattro tra chi si occupa di vendita su internet, secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è giovane (25%) e circa il 10% è guidata da imprenditori nati all’estero. Roma è prima per numero di imprese (1.726 aziende, +13%), seguita da Milano (1.597, +16%), Napoli (1.487, +16%) e Torino (798, +14%). In Lombardia le imprese attive nel settore sono 3.658, con una crescita del 16,4% in un anno, mentre gli addetti sono 7mila, aumentati del 20% rispetto al 2008 e del 92,3% rispetto a cinque anni fa. Nella regione Milano è prima con 1.597 imprese (+16%) e quasi 5mila addetti (+22%), seguita da Brescia (464 imprese, + 21%), Bergamo e Monza Brianza (con oltre 300 imprese ciascuna, +10% circa).