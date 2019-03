18 marzo 2019- 13:17 Economia: Conte, 'pericolo non è invasione ma concorrenza sleale'

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - Obiettivo delle decisioni politiche deve essere "disincagliare gli Stati dalle logiche perverse della competizione economica forsennata. Qui il compito dell’Intelligence è fondamentale, poiché ci rammenta che, fra i portati della 'corporation mobility', non vi è solo l’alternativa, sempre problematica e talvolta opinabile, fra la 'minaccia dell’invasione' e la minaccia della 'mancata invasione' del tessuto economico ed infrastrutturale da parte di questo o quell’investitore estero. Vi è anche il rischio, oggettivo allorché individuato in termini incontrovertibili grazie all’opera dei Servizi segreti, che la competizione fra Sistemi Paese si faccia sleale, o dannosa per gli interessi nazionali". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'apertura dell'Anno accademico della Scuola del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica. "Da ciò -ha aggiunto il premier- occorre sempre difendersi, perché impoverisce chi ne è vittima, erode gli spazi di tutela dei soggetti più deboli, e pregiudica l’esercizio della responsabilità sociale delle imprese, che tanto più potranno permettersi scelte etiche autonome, quanto più verranno, fra l’altro, protette dalla concorrenza scorretta e dalle svariate forme di spionaggio industriale".