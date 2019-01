5 gennaio 2019- 01:23 Economia: studio, per investitori in 2019 opportunità in mercati emergenti (2)

(AdnKronos) - In Messico, si osserva nello studio, "il Presidente Lopez-Obrador si è insidiato il 1° dicembre 2018. Nel 2019 vedremo quante delle sue promesse elettorali saranno realizzate. La lista degli obiettivi di spesa (infrastrutture, investimenti nel settore petrolifero, aumenti delle pensioni e dei salari minimi oltre a programmi di formazione per i giovani) è infatti lunga e costosa". Per quanto riguarda la Russia, invece, "osserviamo che la ripresa della crescita si è affievolita e il PIL dovrebbe viaggiare a una velocità bassa di circa l'1,5-2%. Sembra probabile un ulteriore inasprimento fiscale, dato che la spesa è in frenata, l'età pensionabile è stata elevata e l'Iva è aumentata. Il governo si sta preparando a ulteriori sanzioni americane, in particolare al rischio che agli investitori americani possa, a un certo punto, essere impedito l'acquisto di nuove emissioni sovrane. L'inasprimento fiscale è, in parte, preparazione a tale eventualità. Ci aspettiamo che l'emissione netta di titoli sovrani e societari sia negativa, con una probabile scarsità maggiore di obbligazioni russe nel tempo. Ciò dovrebbe fornire un supporto ai prezzi dei titoli". Sul Sudafrica, rileva Ubp, "stiamo diventando più cauti, poiché la crescita è rallentata dall'incertezza sulle riforme agrarie e sulle leggi minerarie, che difficilmente verrà risolta prima delle elezioni di maggio 2019. Al contempo, la politica fiscale è troppo espansiva e il livello del debito sovrano sta aumentando. Inoltre, una vittoria elettorale marginale dell’African National Congress (ANC) potrebbe innescare sfide di leadership all'attuale presidente e leader dell’ANC, Cyril Ramaphosa".