20 aprile 2018- 18:19 Econtadini ripuliscono la campagna

Roma, 20 apr. - (AdnKronos) - Oltre trenta 'econtadini' impegnati nell’iniziativa "Ripuliamo la campagna" organizzata da Cia - Agricoltori italiani dell'Emilia Romagna. Un appuntamento, quello di oggi, "che ha voluto sensibilizzare la popolazione sul corretto smaltimento dei rifiuti mettendo in evidenza gli innumerevoli abbandoni che avvengono nei margini delle strade, in particolare, di grande percorrenza”, spiega Cristiano Fini, presidente di Cia Emilia Romagna.Nel bolognese ad Anzola Emilia e nei pressi dell’agriturismo ‘I Salici’, gli agricoltori trasformati in operatori ecologici hanno raccolto in un’ora, a titolo dimostrativo, circa 40 kg di rifiuti abbandonati. Gli 'econtadini' hanno lavorato anche nel ferrarese sulla strada dei Colombacci tra Codigoro e la Riserva naturale del Bosco della Mesola. “E’ importante far luce su questo tema - dice Alberto Notari, presidente della Cia di Modena - E’ importante per l’ambiente e per noi agricoltori spesso costretti a fare il lavoro dei netturbini". Elettrodomestici, vecchi materassi, materiale edile di scarto, sacchetti di pattume indifferenziato, plastica e organico, sono spesso lasciati all’ingresso delle città, nelle zone periferiche, nelle scarpate e campagne, in discariche improvvisate e ai cigli delle strade. A volte si tratta anche di rifiuti pericolosi.“Nei terreni e a ridosso delle strade – aggiunge Marco Bergami, presidente della Cia di Bologna – si può trovare di tutto. Pochi metri di terreno possono essere sommersi da ogni genere di rifiuto. Brutte abitudini di alcuni individui, privi di senso civico, che buttano dal finestrino quello che potrebbe comodamente essere lasciato nei cassonetti”. Strade di grande percorrenza come la Selice, la San Vitale o la via Emilia che, da sola, con i suoi circa 270 km che separano Piacenza da Rimini può “ospitare” anche quasi 4.000 chilogrammi di rifiuti di vario genere. All'iniziativa di oggi hanno collaborato Casina Pulita, azienda italiana specializzata nei servizi ambientali per il settore agricolo, e Isuzu Motors con il pick up ‘D-Max’ che ha caricato i sacchi pieni di rifiuti prelevati dal mezzo ‘multiraccolta’ di Cascina Pulita che provvederà alla differenziazione ed al corretto smaltimento.