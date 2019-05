28 maggio 2019- 18:25 Edenred: acquista Easy Welfare (2)

(AdnKronos) - La scelta di entrare in Edenred, commenta Federico Isenburg, Fondatore di Easy Welfare, "nasce da un’analisi ponderata delle opportunità che ci offriva il mercato. Per poter essere sempre più competitivi e poter offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni e servizi possibili, abbiamo ritenuto che il matrimonio con Edenred fosse la logica conseguenza del nostro piano di sviluppo. L’integrazione sarà graduale e garantirà a clienti e collaboratori una transizione ottimale, che salvaguardi le specificità e arricchisca le relazioni in essere tra le parti".Questa nuova realtà contribuirà sempre più a far diventare Edenred una Universal Companion, il partner unico delle aziende per tutto quello che riguarda welfare, mobilità, incentivazioni e buoni pasto, in grado di supportare le aziende nell’ideazione e creazione di soluzioni personalizzate al servizio di un work-life balance migliore, in favore di una maggior produttività sul lavoro e di un crescente benessere personale.