EDF: PERFEZIONATA ACQUISIZIONE 75,5% DI NEW NP

2 gennaio 2018- 08:25

Parigi, 2 gen. (AdnKronos) - Il colosso energetico francese Edf ha perfezionato l'acquisizione della partecipazione del 75,5% in New Np, la controllata del gruppo nucleare che raggruppa le attività industriali legate ai reattori nucleari. Lo rende noto Edf in un comunicato. Questa operazione era stata annunciata lo scorso 22 dicembre ed è stata perfezionata il 31 dicembre.