EDF: TRIBUNALE UE, FRANCIA RECUPERI 1,37 MLD DI AIUTI

16 gennaio 2018- 15:16

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Il Tribunale dell’Ue conferma la decisione della Commissione Europea e di conseguenza l'obbligo per lo Stato francese di recuperare 1,37 miliardi di euro nell’ambito di un aiuto di Stato concesso alla Edf. E' quanto si legge in una decisione del Tribunale Ue che conferma la decisione della Commissione del 22 luglio 2015.Secondo il Tribunale, la Commissione Ue, si legge, "ha compiuto una valutazione dell’insieme degli elementi messi a sua disposizione da Edf e dalla Francia per determinare se la misura controversa fosse riconducibile alla qualità di azionista o a quella di pubblico potere dello Stato francese e non ha quindi commesso errori di diritto". Altrettanto correttamente, si sottolinea, "la Commissione ha concluso nel senso che i documenti prodotti dalla Edf e dallo Stato francese non presentano un’analisi distinta e autonoma delle considerazioni dello Stato nella sua qualità di azionista, né dimostrano l’assenza d’intreccio tra le considerazioni legate all’imposta e quelle legate alla remunerazione dello Stato".