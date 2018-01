EDF: TRIBUNALE UE, FRANCIA RECUPERI 1,37 MLD DI AIUTI (2)

16 gennaio 2018- 15:16

(AdnKronos) - Il Tribunale osserva altresì, al pari della Commissione, che i vari documenti prodotti dalla Edf e dallo Stato francese "non costituiscono né implicano valutazioni economiche paragonabili a quelle che un investitore privato avrebbe fatto svolgere prima di attuare la misura controversa al fine di determinarne la redditività futura. La Commissione non ha quindi commesso un errore di diritto ritenendo che una siffatta assenza di studi, di riferimenti o di analisi specifiche costituisse una difficoltà per isolare gli effetti dell’investimento asserito nelle informazioni trasmesse dallo Stato francese o dalla Edf".Il Tribunale conclude che la Commissione Ue "ha correttamente escluso l’applicabilità del criterio dell’investitore privato poiché né la Edf, né la Francia hanno prodotto elementi che consentissero di dimostrare inequivocabilmente che lo Stato francese aveva adottato, previamente o simultaneamente alla concessione del vantaggio in questione, la decisione di effettuare un investimento nella Edf e aveva valutato, come l’avrebbe fatto un investitore privato, la redditività dell’investimento che la concessione di un siffatto vantaggio alla Edf avrebbe costituito".