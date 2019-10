16 ottobre 2019- 16:33 Edilizia: Ance Veneto, rigenerazione non è un'opzione ma inderogabile necessità

Padova, 16 ott. (Adnkronos) - "La rigenerazione urbana è una inderogabile necessità. Non possiamo più sbagliare perché la fase che stiamo vivendo ha messo al centro temi centrali che ci riguardano da vicino e che interessano il futuro dei nostri territori come la sostenibilità. I concetti di rispetto dell’ambiente e del suolo non devono solo entrare nelle leggi e diventare così degli obblighi normativi, ma devono far parte della nostra cultura d’impresa. È fondamentale fare un salto culturale prima che normativo perché questo ci chiedono i tempi che stiamo vivendo e questo ci chiedono i giovani". Così il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, è intervenuto oggi durante i lavori di “Construction Conference: Città a misura di futuro. Rigenerazione e sviluppo sostenibile di un’area metropolitana” che si è tenuta oggi a Padova a Palazzo Liviano.“Noi abbiamo patrimonio immobiliare che è a forte rischio sismico e che hanno un’età anagrafica molto alta e richiedono quindi interventi urgenti. Dal punto di vista del consumo energetico le abitazioni rappresentano il 30% del consumo veneto. Si tratta di un quadro che conferma come il lavoro da fare sia tanto e va fatto bene”, sottolinea.