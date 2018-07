17 luglio 2018- 14:39 Edilizia: in Lombardia guasti ad ascensori costano quasi 100 mln l'anno (2)

(AdnKronos) - Più nel dettaglio, i risultati dell'analisi rivelano che la Lombardia, con un edificio con ascensore ogni 119 persone, si classifica al primo posto fra le regioni italiane per densità di ascensori. A livello provinciale, prima in Lombardia e terza in Italia troviamo la provincia di Milano, con un ascensore ogni 78 abitanti, seguono con un ascensore ogni 92 persone la provincia di Monza e Brianza (decima a livello nazionale)e quella di Varese con uno ogni 138. Al quarto, quinto e sesto posto troviamo rispettivamente Pavia (1/139, 42esima a livello nazionale), Lecco (1/142, 45esima) e Sondrio( 1/149, 52esima). La presenza di ascensori diminuisce a Lodi (1/173, 68esima) Bergamo (1/174, 71esima) e Como (1/195, 78esima). Le tre province con meno densità di ascensori sono Cremona con un edificio con ascensore ogni 206 abitanti (81esima), Brescia con uno ogni 230 (93esima) e Mantova ultima con un impianto ogni 250 persona (100esima).In Italia, infine, gli impianti installati prima del 1999 non sono dotati delle moderne tecnologie in grado di garantire il livello di sicurezza minimo richiesto dagli standard europei (Nuova direttiva ascensori 2014/33/Ue). Si pensi ad esempio ai sistemi di chiamata d’emergenza, ai sistemi di chiusura delle porte automatiche, al livellamento tra piano e cabina di ascensore.