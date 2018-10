23 ottobre 2018- 16:38 Edilizia: Toninelli, aderiamo a progetto piattaforma Digitale Europea

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "L'edilizia può tornare a crescere solo se si innova. Nei cantieri bisogna costruire il futuro. E il settore riprende slancio, dopo la crisi profonda, se raccoglie fino in fondo, con coraggio, la sfida delle nuove tecnologie. Digitalizzazione degli appalti, condivisione su piattaforme informatiche dei dati tra tutti i soggetti della filiera. In due parole: tecnologia Bim (Building Information Modeling). Ecco perché, dopo nemmeno cinque mesi di mandato, ho deciso di firmare l’adesione del Governo italiano al progetto di Piattaforma Digitale Europea sugli oggetti costruttivi, gli elementi necessari alla creazione dei modelli digitali multidimensionali". Così in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli."Sosterremo linguaggi aperti di comunicazione attraverso il cosiddetto 'Open Bim' in modo che produttori, progettisti, appaltatori, distributori possano lavorare secondo le proprie esigenze e contemporaneamente dialogare fra loro. Un orizzonte telematico di condivisione orizzontale e senza barriere proprietarie che si avvicina tantissimo, peraltro, ad alcuni dei principi fondanti dell’identità del MoVimento 5 Stelle", sottolinea il ministro.