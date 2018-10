23 ottobre 2018- 16:38 Edilizia: Toninelli, aderiamo a progetto piattaforma Digitale Europea (2)

(AdnKronos) - Una prospettiva verso cui, aggiunge Toninelli, "devono tendere anche le Stazioni Appaltanti pubbliche, gli enti che bandiscono gare per costruire o ricostruire opere e arricchire il territorio. Perché grazie alla digitalizzazione, lo ribadisco, oggi si può fare un’edilizia sostenibile, di qualità, che fa risparmiare tempo e denaro. Sono stato pochi giorni fa al Saie di Bologna, il grande salone dell’edilizia e dell’ambiente costruito, e ho visto quanto l’Italia sia all’avanguardia nel comparto". Le nostre eccellenze, rileva il ministro, "vanno valorizzate al meglio. Ecco perché ho messo, con questa firma, l’Italia in posizione di leadership europea, assieme a Francia e Germania. Raccogliendo l’impulso di Ance, Federcostruzioni e Politecnico di Milano, il nostro Paese fa così sistema, grazie alla sinergia tra la sfera istituzionale, quella economica e quella scientifica. Era ciò che mancava e che ci rafforza in Europa, consentendoci di guidare, non di subire, il cambiamento. Lo dobbiamo alle nostre imprese. Ma lo dobbiamo a tutti i cittadini, perché una buona edilizia è fondamentale per rendere la nostra Italia più bella, sicura e accogliente", conclude Toninelli.