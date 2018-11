3 novembre 2018- 10:01 Edilizia: Venezia, controlli Carabinieri, 7 aziende su 8 irregolari (2)

(AdnKronos) - A Noale veniva riscontrato in un cantiere edile l’occupazione irregolare di un lavoratore autonomo, impiegato in realtà come dipendente da un’altra ditta, quindi di fatto in nero. Mentre per le violazioni penali in materia di sicurezza sul lavoro, non erano stati rispettati i requisiti di sicurezza nell’utilizzo di una grossa gru, creando pericolo per la stabilità della stessa.A Scorzé è stata sanzionata una impresa edile gestita da un cittadino kosovaro per l’assunzione “in nero” di due operai su 4, per cui veniva applicata la sospensione dell’attività lavorativa, nonché per numerose violazioni in materia di sicurezza tra le quali le più rilevanti riguardavano il montaggio del ponteggio senza il rispetto dei requisiti di sicurezza (tavole fermapiede e parapetti) violazione pericolosissima per il rischio di caduta dall’alto, nella maggior parte dei casi letale date le altezza di lavorazione. La stessa violazione sulla sicurezza è stata constata nel secondo cantiere di Scorzè di una ditta locale.