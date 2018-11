3 novembre 2018- 10:01 Edilizia: Venezia, controlli Carabinieri, 7 aziende su 8 irregolari (3)

(AdnKronos) - Complessivamente l’attività ispettiva del Gruppo CC Tutela Lavoro di Venezia in provincia ha permesso di conseguire i seguenti risultati: sono state ispezionate 8 imprese, riscontrandone 7 irregolari a vario titolo, esaminate 21 posizioni lavorative (di cui 5 extra – UE), riscontrando l’impiego di 5 lavoratori “in nero”, tutti comunitari, elevando sanzioni amministrative per 11.000 euro applicando in due aziende altrettante provvedimenti di sospensioni imprenditoriali. Riscontrate e contestate 16 prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui il D.lgs 81/2018, per un ammontare complessivo di ammende per euro centomila circa. Per i prossimi mesi il Gruppo CC Tutela Lavoro di Venezia, che opera all’interno dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, ha già pianificato altre attività di vigilanza nella provincia quali attività preventive, come caldeggiato anche dal Prefetto, contro il fenomeno degli infortuni sui cantieri.