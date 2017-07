EDISON: ACCORDO PER ACQUISIRE MAGGIORANZA FRENDY ENERGY, POI L'OPA

17 luglio 2017- 19:03

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Edison si compra Frendy Energy. Il colosso dell'energia ha raggiunto un accordo vincolante con Cryn Finance per acquisire il 45,039% della piccola società del mondo delle energie rinnovabili. Quotata suill'Aim, a Frendy Energy fanno capo 15 impianti mini-idro, di cui tre in fase avanzata di costruzione, che si trovano prevalentemente su canali irrigui di Piemonte e Lombardia, per una produzione totale annua di circa 20 GWh (pari al consumo di circa 6mila famiglie). Con questo accordo "Edison conferma il proprio piano di sviluppo nel settore delle rinnovabili e, in particolare, nell’idroelettrico con una strategia che prevede una crescita sia organica sia per linee esterne". Il closing dell’operazione, e dunque il trasferimento della partecipazione, dovrebbe avvenire nel corso di ottobre 2017 "a seguito della determinazione del prezzo definitivo, stabilito, tra l’altro, sulla base della Posizione finanziaria effettiva". Finora, il prezzo è stimato in 0,34 euro ad azione, calcolato, sulla base della previsione della posizione finanziaria netta consolidata del gruppo Frendy al 30 giugno 2017, pari a -1.250.000,00 euro.