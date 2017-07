EDISON: ACCORDO PER ACQUISIRE MAGGIORANZA FRENDY ENERGY, POI L'OPA (2)

17 luglio 2017- 19:03

(AdnKronos) - Il closing è subordinato a che Edison consegua, in un unico contesto, "una quota complessivamente non inferiore al 50,01% dei diritti di voto di Frendy anche attraverso acquisti da terzi al medesimo prezzo definitivo". Il gruppo guidato dall'ad Marc Benayoun consoliderà integralmente Frendy Energy a partire dalla data del closing. A seguito dell’esecuzione dell’acquisto della partecipazione, Edison promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni Frendy, per un corrispettivo per azione pari al prezzo definitivo. "Oggi diamo ulteriore concretezza al piano di sviluppo di Edison nelle fonti rinnovabili. A giugno - afferma Benayoun - abbiamo inaugurato un nuovo impianto idroelettrico a Pizzighettone sul fiume Adda, oggi con questo accordo ci prepariamo ad arricchire il nostro parco di produzione con altre 15 centrali idroelettriche e a confermare il ruolo di Edison quale operatore di riferimento di questo settore da quasi 120 anni. L’operazione di acquisto di Frendy Energy ben si integra con i piani di sviluppo futuro di Edison nella produzione idroelettrica".