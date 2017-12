EDISON: ACCORDO PRINCIPI TRA FENICE, FCA E CNH PER RINNOVO CONTRATTO SERVIZI

29 dicembre 2017- 18:28

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - Fenice Qualità per l’Ambiente, la società controllata da Edison, e Fca Group Purchasing e Cnh Industrial Italia hanno definito oggi un accordo di principi per il rinnovo del contratto di servizi energetici ed ecologici. Lo rende noto Edison in un comunicato.Grazie all’accordo, Fenice continuerà a svolgere le attività di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, di produzione e distribuzione di energia termica, di aria compressa e di acqua industriale, potabile e demineralizzata, nonché di gestione di impianti di trattamento acque reflue, attraverso impianti di sua proprietà presenti su di una serie di stabilimenti appartenenti a Fca e a Cnhi.