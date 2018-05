8 maggio 2018- 13:51 Edison: firma con consumatori nuovo protocollo autoregolazione volontaria

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - Migliorare costantemente la qualità dell’attività di vendita e rendere i controlli ancora più stringenti. Questo è l’obiettivo principale del rinnovo del protocollo di autoregolazione volontaria siglato oggi da Edison e i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori del Cncu. Il rinnovo del protocollo, si legge in una nota, conferma l’impegno di Edison nel perseguire il miglioramento continuo della qualità dei propri processi e prevenire i contratti e le attivazioni di fornitura di energia elettrica e gas non richieste."Edison - commenta l'ad di Edison Energia, Alessandro Zunino- è stata la prima società dell’energia a sottoscrivere un patto con le associazioni dei consumatori già nel 2013. Siamo convinti che il successo del processo di liberalizzazione del nostro mercato passi soprattutto attraverso la fiducia che le famiglie ci accordano in quanto operatore affidabile, trasparente e solido. Per questo motivo, Edison non si limita ad adempiere agli obblighi imposti dalla legge, ma decide volontariamente di fare di più, ponendo in essere numerose iniziative e controlli aggiuntivi per offrire un servizio sempre più attento, volto a garantire la piena tutela dei diritti dei consumatori finali", sottolinea ancora Zunino.Il protocollo di autoregolazione volontaria nasce per contrastare il fenomeno delle attivazioni dei contratti non richiesti delle forniture di energia elettrica e gas e introduce procedure di controllo ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti dal Codice del Consumo e dalle delibere della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.