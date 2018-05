8 maggio 2018- 13:51 Edison: firma con consumatori nuovo protocollo autoregolazione volontaria (2)

(AdnKronos) - Uno degli ambiti di maggior rilievo del protocollo è quello che regola il rapporto tra la società e la rete commerciale costituita dalle agenzie di vendita che hanno il mandato di promuovere i contratti di fornitura di energia elettrica e gas sul territorio per nome di Edison, prevedendo penalità in caso di comportamento scorretto da parte degli agenti fino all’adozione del recesso in tronco, e per giusta causa, in caso di reiterazione..Cuore del protocollo è il lavoro congiunto che Edison e tutte le Associazioni dei Consumatori del Cncu hanno portato avanti e continuano a portare avanti attraverso l’Osservatorio, composto da rappresentanti delle associazioni e rappresentanti Edison, che ha il compito di condividere i moduli formativi destinati alle agenzie, includendovi i contributi predisposti dai membri delle associazioni, e analizzare i risultati del monitoraggio e verifica annuale dei dati. Grazie alla collaborazione, le Associazioni dei Consumatori possono inoltre usufruire di un canale dedicato per la segnalazione di forniture non richieste.La firma di oggi rinnova e consolida uno storico rapporto di collaborazione fra Edison e le Associazioni dei Consumatori che punta al raggiungimento dell’eccellenza della qualità dei servizi offerti e della tutela e cura del consumatore al centro della attenzione di Edison.