EDISON: MOGGI, INAUGURAZIONE CENTRALE è SVOLTA EPOCALE PER PIZZIGHETTONE

28 giugno 2017- 17:34

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - "L'inaugurazione della centrale idroelettrica di Edison è una svolta epocale per il territorio". Lo ha detto il sindaco di Pizzighettone Luca Moggi, che in occasione del taglio del nastro avvenuto questa mattina alla presenza di numerose istituzioni locali, ha detto: "Sono sempre colpito dalla sensibilità di queste grandi aziende che dimostrano di aver cambiato il passo rispetto agli anni passati, dove l'aspetto economico e strutturale legato alla costruzione dell'impianto ha sempre avuto la meglio su tutto il territorio". In particolare "da parte di Edison - sottolinea Moggi - ho visto una grande attenzione per il territorio e proprio per questo vorrei ringraziare in particolare Alessio D'Agostino, l'ingegnere con cui il Comune si è interfacciato maggiormente durante la fase di realizzazione dell'impianto". E poi, conclude, "sono onorato di poter avere qui il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l'amministratore delegato di Edison, il dottor Benayoun, per essere intervenuti a questa inaugurazione, che per il nostro paese è una svolta epocale".