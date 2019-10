31 ottobre 2019- 10:21 E-Distribuzione, inaugurata ad Agropoli nuova sede operativa

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Circa 1300 mq di superficie articolati in tre piani fuori terra destinati a uffici, spogliatoi e archivio oltre a piani seminterrati per il ricovero di materiali e mezzi, un’ampia area esterna di circa 1.000 mq complete di stazioni di ricarica per le auto elettriche di servizio. È stata inaugurata ad Agropoli, in provincia di Salerno, la nuova sede operativa di ‘E-Distribuzione’ che con questa nuova struttura rafforza l sua presenza sul territorio salernitano, ma più in generale su tutto il sud Italia. Tantissimi i presenti per quello che rappresenta un’altra prova di fiducia nel territorio, una collaborazione e una sinergia con le istituzioni per la sicurezza del cittadino e per fornire sempre maggiori servizi e di più alta qualità ed efficienza. A proposito di sinergia, presenti al taglio del nastro le maggiori autorità locali, dal sindaco Adamo Coppola al vescovo di Vallo della Lucania S.E. Ciro Maniero.“Io voglio ringraziare – ha dichiarato il sindaco di Agropoli, a margine dell’inaugurazione – E-Distribuzione’ per questa scelta. Oggi senza la corrente elettrica la vita si ferma. Avere una struttura localizzata nella nostra città che possa intervenire immediatamente per qualsiasi problema, vuol dire avere un servizio importante. Il cittadino – ha continuato Coppola – ha bisogno di essere coccolato, di sentirsi sicuro e di avere le grandi aziende vicino per dare supporto alle loro esigenze. Questo è un segnale che va esattamente in questa direzione. Credo che in un momento in cui si fanno passi indietro, in cui lo Stato arretra, avere la disponibilità di un’azienda che investe sul territorio è un grandissimo segnale”, ha concluso Coppola. Tra le istituzioni che hanno preso parte all’inaugurazione della nuova sede operativa di via Dante Alighieri, anche il vice prefetto Roberto Amantea: “Un’ottima testimonianza di ‘E-Distribuzione’ che collabora anche nelle situazioni di emergenza. Questa è una realtà che già da diverso tempo ci dà prova che ha voglia e necessità di restare sul territorio per agire meglio anche e soprattutto nelle emergenze. Il problema lavoro è una emergenza e va affrontato, multinazionali come questa dimostrano che si po’ fronteggiare”.Anche per i vertici della società che fa parte del gruppo Enel tanta soddisfazione. Leonardo Ruscito, responsabile dell’area sud e distribuzione di ‘E-Distribuzione’, non ha nascosto l’entusiasmo: “E-Distribuzione, con questa nuova sede operativa, conferma la volontà di mantenere e rafforzare la presenza sul territorio puntando al miglioramento continuo della qualità del servizio elettrico nel rispetto dell’ambiente e con la massima attenzione alla sicurezza. Tutto questo non può prescindere dalle persone e l’apertura della nuova sede di Agropoli va in questa direzione”.“In questa sede – ha continuato Ruscito – 50 tecnici, di cui la maggior parte è operativa, lavorano sul campo. Questa di Agropoli è una punta avanzata della nostra distribuzione. In Campania facciamo circa 150 milioni di investimenti per il mantenimento e lo sviluppo della rete e 30 di questi milioni vengono investiti in provincia di Salerno. Stiamo addirittura lanciando un progetto aggiuntivo di investimenti per renderla più digitale. Un esempio? Andremo a collegare gran parte delle cabine secondarie con la fibra ottica, un’operazione che renderà la rete molto più smart”, ha concluso il responsabile dell’area sud e distribuzione.“Quella di oggi – ha spiegato Federico Panone, responsabile personale e organizzazione di ‘E-Distribuzione’ in Italia – è una testimonianza concreta della nostra volontà di trovare ambienti di lavoro confortevoli per i nostri dipendenti in modo che possano esprimersi al meglio nella loro attività. Agropoli – ha aggiunto Panone – è un importante sede turistica, baricentrica per le nostre attività operative sul posto al fine di offrire ai nostri clienti la migliore qualità possibile”.