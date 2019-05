30 maggio 2019- 15:08 Editoria: al via partnership Sole 24 Ore e Sky Italia

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Partnership editoriale quinquennale tra il gruppo 24 Ore e Sky Italia, che mettono insieme le forze per lo sviluppo di progetti comuni sull'informazione finanziaria, dalla realizzazione di inchieste alla coproduzione di contenuti. L'accordo parte dal 1 giugno e prevede, come punto di partenza, collegamenti giornalieri con Sky Tg24 sulla Borsa e l'andamento dei mercati azionari. Oltre a questo, spiega la nota, "sono allo studio ulteriori sinergie tra le rispettive testate giornalistiche che potranno prevedere diverse forme di collaborazione, sia in occasione di avvenimenti di particolare rilievo giornalistico, sia mediante collegamenti con le redazioni per approfondimenti e commenti". Sarà valutato anche lo sviluppo di coproduzioni tra Radio 24 e Sky, allo scopo di esaminare la possibile trasposizione di format radiofonici di successo in format televisivi e viceversa. E l'accordo prevede anche operazioni congiunte sul fronte commerciale tra le due concessionarie di pubblicità, Sky Media e 24Ore System."L’accordo con Sky Italia rappresenta un nuovo passo significativo del gruppo 24 Ore verso la diversificazione dei media e la digitalizzazione dei contenuti e siamo particolarmente lieti di poterlo intraprendere con uno dei broadcaster più importanti del mondo", commenta l'amministratore delegato del gruppo, Giuseppe Cerbone. L'ad di Sky Italia, Andrea Zappia, sottolinea che "il mercato televisivo e quello dell’informazione sono stati attraversati da un cambiamento violento dettato da modelli di business che ne provano a distruggere il valore. Il Sole 24 Ore e Sky Italia sono baluardi di eccellenza del nostro paese che hanno cambiato e stanno cambiando per offrire al mondo dell’impresa e del consumatore contenuti e servizi in tutte le modalità e in condizioni diverse di tempo e di luogo".