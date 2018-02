EDITORIA: ALI-CONFCOMMERCIO, PARTE DAL VENETO LA CONTROFFENSIVA ALL'E-COMMERCE (3)

12 febbraio 2018- 17:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per Ali-Confcommercio c’erano, oltre al presidente Paolo Ambrosini, i dirigenti regionali e provinciali. In platea, una nutrita rappresentanza di librai della regione. “Le librerie, indipendenti o di catena – dice Paolo Ambrosini, presidente Ali-Confcommercio - intercettano quasi il 70% degli acquisti, un dato che dovrebbe far riflettere tutti coloro che guardano ad altri canali per cercare soluzioni allo sviluppo del settore; in ragione di questo dato noi crediamo di avere più di un motivo per rivendicare maggiore attenzione da parte degli editori e distributori italiani”.Fra i temi dell’incontro, il rapporto con i distributori, la revisione della Legge Levi, la proposta di detrazione fiscale per l'acquisto di libri, e la definizione di un'alleanza con editori,distributori e scrittori per dare finalmente al Paese una legge organica sul libro e per ribadire la centralità delle librerie e dei librai per la diffusione.