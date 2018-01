EDITORIA: ANZALDI, EDITORE ASKANEWS RISPONDA A DOMANDE REDAZIONE

26 gennaio 2018- 20:25

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Ai giornalisti e poligrafici di Askanews va la massima solidarietà. E' opportuno che l'editore non soltanto rispetti le norme sul pagamento degli stipendi, ma risponda anche alle domande avanzate dalla redazione su investimenti e utilizzo delle risorse dell'azienda". Lo afferma il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "E’ opportuno inoltre -aggiunge- che le autorità di controllo, l’Ispettorato del lavoro, l’Ordine dei giornalisti, verifichino cosa sta accadendo in una delle più grandi agenzie di stampa italiane, così come anche la Fnsi farebbe bene a valutare iniziative. E' inaccettabile che l’azienda pensi di vincolare il dovuto pagamento degli stipendi all’eventuale ottenimento dei lotti governativi”.