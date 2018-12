6 dicembre 2018- 20:08 Editoria: Asr, inaccettabile decisione Governo su finanziamento pubblico

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - "La nuova versione del finanziamento pubblico all’editoria decisa dal Governo propone l’azzeramento dei fondi nel 2022 con taglio del 25% anno dopo anno. Se prima la morte di decine di testate e la disoccupazione per migliaia di giornalisti era certa e immediata, oggi si decide per un dissanguamento graduale che comunque lascerà solo macerie". Così in una nota Lazzaro Pappagallo, il segretario dell'Associazione stampa romana. "Paradossale ma purtroppo attesa la motivazione. Il finanziamento pubblico, per il vice premier Di Maio, è un elemento di distorsione del mercato; ne altera gli equilibri. E’ proprio questa la differenza sociale, produttiva e culturale con Stampa Romana", sottolinea. "Il sindacato territoriale dei giornalisti rivendica invece il finanziamento pubblico come un necessario bilanciamento degli squilibri di mercato a tutela della pluralità delle voci e del dibattito libero tra i cittadini. Chiediamo pertanto di fronte a questo nuovo scenario un incontro urgente con il Presidente della Repubblica e con i Presidenti di Camera e Senato", conclude.