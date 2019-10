23 ottobre 2019- 20:54 Editoria: Battelli, 'rischio d'impresa non va scaricato su giornalisti'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà e sostegno ai giornalisti di Askanews. L'annuncio della procedura di licenziamento collettivo mette in serio pericolo il futuro di professionisti e delle loro famiglie. Il rischio di impresa non può in alcun modo essere scaricato sui lavoratori". Lo scrive, su Twitter, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli del M5S.