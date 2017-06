EDITORIA: BONFRISCO, MERCATO RICHIEDE QUALITà E PLURALISMO

1 giugno 2017- 16:49

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Per non soccombere ad un mercantilismo puro e semplice occorre puntare sulla qualità. Vale per l'economia, le professioni, la cultura e naturalmente anche per l'informazione". Lo afferma Cinzia Bonfrisco, senatrice della Federazione delle libertà, commentando gli interventi del presidente della Fieg, Maurizio Costa, e del presidente del Gruppo Adnkronos, Pippo Marra."Il mercato, la libertà e la concorrenza -aggiunge la senatrice- non si tutelano puntando su logiche basate soltanto sui numeri, ma garantendo qualità, pluralismo e offerte differenziate, e questo vale soprattutto per l'informazione in generale e per quella primaria in particolare. Quando mancano qualità e offerte diverse, quello a cui si arriva non è certo un mercato libero, ma qualcosa che assomiglia ad un regime sovietico".