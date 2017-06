EDITORIA: BONIFAZI, PD NON PROPRIETARIO 'UNITà' MA INTERESSATO PER SOLUZIONE

14 giugno 2017- 16:53

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "È proprio così, ‘l’Unità’ è di un privato che la detiene con una schiacciante maggioranza, pari all’80% del capitale sociale, contando peraltro nella totale rappresentanza nel CdA. Ciò significa che tutte le scelte operative spettano alla proprietà, che non è il Partito democratico". Lo sottolinea Francesco Bonifazi, tesoriere del Pd."Ciò detto, è da più di un anno -aggiunge- che chiediamo in tutte le sedi, formali e non, di porre in essere tutti gli atti necessari per cercare di salvare il giornale. Purtroppo questo non è bastato e oggi ci troviamo in questa difficilissima situazione. Situazione, peraltro, complicata dalla davvero incomprensibile condotta tenuta dalla società in sede di trattativa con la Fnsi. La Federazione nazionale, infatti, si era resa disponibile a siglare un accordo che, perlomeno, avrebbe consentito alla redazione di accedere agli ammortizzatori sociali; ma la società ha inspiegabilmente abbandonato la trattativa". "Il Pd -ribadisce Bonifazi- non è né il proprietario né il soggetto che gestisce ‘l’Unità’, ciò detto cercherà di aiutare il più possibile a uscire da questa situazione".