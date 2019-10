23 ottobre 2019- 20:37 Editoria: Calderoli, 'solidarietà Askanews, governo si attivi per soluzione'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia solidarietà alla redazione di Askanews e a tutti i giornalisti di cui, negli anni, ho imparato a conoscere ed apprezzare la professionalità. Auspico una rapida soluzione di questa vertenza, auspico il ritiro dei tagli annunciati al corpo redazionale, per mantenere integra questa fonte autorevole della nostra informazione". Lo dichiara il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato."E al contempo esprimo la mia solidarietà e il medesimo auspicio di non procedere a tagli redazionali anche per i giornalisti della Poligrafici Editoriale che, leggo, saranno in sciopero domenica e lunedì"."Tuteliamo la nostra informazione e i nostri giornalisti, facciamo tutto quanto è possibile per salvare le fonti di informazione e i professionisti dell’informazione. Il Governo attivi dei tavoli con gli editori per favorire delle soluzioni".