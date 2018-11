12 novembre 2018- 16:23 Editoria: Cartosio eletto presidente Fenagi

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Fenagi, la Federazione nazionale dei giornalai Confesercenti, ha eletto oggi presidente Christian Cartosio, genovese 44 anni, da tre anni presidente Fenagi Genova. Succede a Giovanni Lorenzetti al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto dalla Federazione e dalla Confesercenti tutta.Cartosio, si legge in una nota, ha ribadito di voler mettere al centro della sua presidenza azioni che vadano in direzione di un rilancio della categoria: "cercherò di essere al fianco dei miei colleghi il più possibile proprio perché conosco i problemi del settore e quanto la collaborazione ci possa aiutare a semplificare il duro lavoro di dialogo con gli editori e con i distributori locali. Al centro delle nostre prossime azioni ci sarà il rinnovo del contratto: su questo dobbiamo lavorare e fare quadrato con gli altri sindacati, affinché si arrivi presto ad una conclusione. Tra le nostre istanze più sentite, in ambito di contrattazione, il partire dalla tipologia del prodotto, in modo da poter assicurare margini equi che ci consentano di tornare ad essere un comparto competitivo"."Non possiamo permettere - ha concluso - che la nostra categoria si vada spegnendo pian piano: dobbiamo mettere in campo tutte le azioni che ne consentano un rilancio. Non dimentichiamo che siamo stati, e possiamo ancora essere, una ricchezza per la vita economica e sociale delle città".