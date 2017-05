EDITORIA: CDA AGI NOMINA IPPOLITO AD, CONFERMA MONDAZZI PRESIDENTE (2)

2 maggio 2017- 16:11

(AdnKronos) - Salvatore Ippolito ha una lunga esperienza manageriale e commerciale, con tappe importanti in Microsoft e Italiaonline, prima di approdare nel 2014 a Twitter come Country Manager per l’Italia. In questi anni, alla guida del team italiano del popolare social media, è stato protagonista della crescita di Twitter nel nostro Paese e della relativa produzione di contenuti ed eventi in ambiti che spaziano dall'economia alla politica, dall'entertainment allo sport, creando valore e soluzioni innovative nel mondo dei media, della comunicazione e dell'advertisement.Il nuovo Ad e la direzione giornalistica dell’agenzia, rinnovata sei mesi fa con l'arrivo di Riccardo Luna e Marco Pratellesi rispettivamente come direttore e Condirettore, "proseguiranno ora il cammino di trasformazione verso quella che è stata battezzata AGI 4.0: una organizzazione giornalistica capace di realizzare una vasta gamma di nuovi prodotti digitali, eventi e analisi. Il tutto basato sulla scelta di tornare ai 'fondamentali' del giornalismo e di radicare il lavoro di agenzia soprattutto sulla verifica, il fact-checking e la ricerca e diffusione di notizie garantite dall’autorevolezza e dall’esperienza della redazione e del network di collaboratori internazionali".