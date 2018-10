7 ottobre 2018- 15:57 Editoria: Cdr Il Fatto, informazione libera interesse Paese, solidali con Gedi

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Un'informazione libera e di qualità risponde al primario interesse di un Paese al quale non può certo bastare la propaganda di chi sta al governo. La nostra solidarietà ai giornalisti e a tutti i lavoratori del gruppo Gedi e delle testate in crisi". Così in una nota i Comitati di redazione del Fatto quotidiano e de ilfattoquotidiano.it."Quando giornali e siti di informazione chiudono, dichiarano esuberi o sono costretti a contratti di solidarietà, a rimetterci non sono solo i giornalisti ma anche il pluralismo e quindi la democrazia", si legge nella nota del Cdr. "Il mercato editoriale e quello pubblicitario vivono situazioni di estrema difficoltà, connesse anche alle trasformazioni tecnologiche e al peso dei colossi della rete e dei trust televisivi, che un vicepremier e ministro del Lavoro senz'altro conosce, o almeno dovrebbe conoscere, meglio di noi. E' inaccettabile che Luigi Di Maio liquidi i problemi di un importante gruppo come Gedi che edita Repubblica, L'Espresso, La Stampa e altre testate, sostenendo che "nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà e non a raccontare la realtà", con offensivi riferimenti a "bufale" e "fake news" e cioè a una linea editoriale che non gli piace", si sottolinea nella nota.