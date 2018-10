2 ottobre 2018- 16:58 Editoria: Consiglio Ue autorizzerà riduzione aliquota Iva per stampa digitale

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Alla stampa digitale potranno essere applicate le aliquote Iva ridotte già applicate alla stampa cartacea. Il Consiglio Europeo, infatti, ha approvato una proposta che consente agli Stati membri dell'Ue di applicare alle pubblicazioni elettroniche aliquote Iva ridotte, super ridotte o pari a zero, provvedendo così ad allineare le norme Iva per le pubblicazioni elettroniche e fisiche. Il testo contribuirà al piano dell'Ue sul "mercato unico digitale". La proposta rientra negli sforzi di modernizzazione dell'Iva per l'economia digitale e ci permette di stare al passo con il progresso tecnologico", commenta Hartwig Löger, ministro delle finanze dell'Austria, paese che attualmente esercita la presidenza del Consiglio.