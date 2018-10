22 ottobre 2018- 13:08 Editoria: Conte, tagli non punitivi, sensibili a diritti

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "La misura preannunciata dal sottosegretario Crimi" sui tagli all'editoria "rientra nelle iniziative programmate da governo. Come tradurle in pratica è ancora da mettere a punto, non mi sento di entrare nei dettagli. Ma non è una misura punitiva, questo sia ben chiaro". Così il premier Giuseppe Conte incontrando la stampa estera. "Non abbiamo adottato una soluzioni risolutiva, ma saremo sicuramente sensibili a tutti i diritti costituzionalmente riconosciuti".