5 dicembre 2018- 20:28 Editoria: Crimi, Radio Radicale percepisce 14 mln, ne percepirà 9

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Attualmente Radio Radicale "percepisce 14 milioni" di fondi "che verranno ridotti a 9 milioni". Così Vito Crimi il sottosegretario all'Editoria con riferimento alla vicenda ricostruita da Adnkronos, in merito alla volontà del governo di dimezzare il corrispettivo economico tra Mise e Radio Radicale."Ricordo per dovere di informazione che la stessa radio - sottolinea Crimi- percepisce anche un ulteriore contributo, pari a 4 mln di euro dal dipartimento dell’Editoria. Fondo destinato a radio che svolgono attività di interesse generale, a cui accede esclusivamente radio radicale. E’ facile fare due calcoli, Radio Radicale percepisce 14 milioni che verranno ridotti a 9 milioni. Quindi una riduzione non un azzeramento di fondi".