24 maggio 2019- 16:43 Editoria: dal 3 luglio torna a Polignano a Mare festival 'Il Libro Possibile' (2)

(AdnKronos) - L’apertura dell’edizione 2019 del festival è affidata, il 3 luglio, all’astronauta italiano Paolo Nespoli, intervistato da Marta Meli. Ma particolare rilievo è riservato quest’anno alla letteratura contemporanea internazionale. Sempre il 3 luglio Jonathan Lethem racconterà 'Il Detective Selvaggio', il giorno successivo lo scrittore svedese Bjorn Larsson, appassionato velista, presenterà il suo ultimo romanzo 'La lettera di Gertrud', mentre il finale il 6 luglio sarà con Richard Mason. Lo scrittore inglese di origini sudafricane illustrerà in anteprima il progetto a cui sta lavorando: una serie tv internazionale su Michelangelo. Nella sezione 'Il passo degli altri” verrà inaugurata la rassegna 'Al di là del Mare'. A partire da quest’anno il festival in collaborazione con la casa editrice salentina Besa ospiterà autori dei Balcani per conoscere e raccontare tradizioni, storia e bellezza dei Paesi che occupano l’altra sponda dell’Adriatico. A questa edizione parteciperanno due scrittrici: la bosniaca Diana Bosnjak Monai con 'Da Sarajevo con amore. Diario dell’assedio' e la serba Tijana Djerkovic con 'Il cielo sopra Belgrado'.Tantissimi gli scrittori italiani che porteranno a Polignano i loro libri e le loro idee. Maurizio De Giovanni leggerà alcuni passi de 'Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi' e ci saranno anche Gianrico Carofiglio, Marcello Simoni, Gabriella Genisi e Loredana Lipperini. Tra gli ospiti del festival anche due protagonisti dell’imprenditoria italiana: Oscar Farinetti con 'Breve storia dei sentimenti umani' e Brunello Cucinelli con 'Il sogno di Solomeo. La mia vita e l’idea di capitalismo umanistico'.