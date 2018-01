EDITORIA: D'ALESSANDRO (ALA), VICENDA ASKANEWS SI CHIUDA POSITIVAMENTE

26 gennaio 2018- 20:15

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - “Esprimo vicinanza e solidarietà ai colleghi giornalisti dell’agenzia di stampa Askanews, che oggi scioperano per protesta contro il proprio editore che ha deciso di non pagare gli stipendi di questo mese". Lo afferma Luca D'Alessandro, deputato di Ala. "Si tratta di professionisti -aggiunge- che hanno sempre dimostrato, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, grande dedizione e capacità lavorativa. Auspico dunque che ognuno faccia la propria parte affinché questa vicenda si concluda positivamente e il prima possibile per tutti i lavoratori dell’Askanews, vista anche l’epoca storica che stiamo vivendo in cui la serietà dell’informazione va difesa e rafforzata contro il continuo bombardamento di fake news”.