EDITORIA: DELPINI, MOLTO PREOCCUPATO DA EROSIONE POSTI DI LAVORO

27 gennaio 2018- 13:54

Milano, 27 gen. (AdnKronos) - L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è "preoccupato per l'erosione dei posti di lavoro" nel mondo dell'editoria e del giornalismo. A margine dell'incontro con i giornalisti organizzato dalla Diocesi di Milano, l'arcivescovo risponde a chi gli chiedeva un commento al caso di Askanews, l'agenzia di stampa ieri in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi. "C'è - dice - un monopolio nell'informazione che rende poco sostenibile il lavoro di molti giornalisti e realtà locali. Sono veramente preoccupato per l'erosione di posti di lavoro, per le persone che non lo trovano e anche per i giovani che magari aspirano a fare il giornalista e non possono mettere a frutto le loro doti". Secondo Delpini, "il tema del giornalismo come lavoro è reso problematico dalla rapidità di altri mezzi e dalla diffusione di altri canali".