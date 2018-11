2 novembre 2018- 13:16 Editoria: Di Maio, tagli in manovra, emendamento ad hoc

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "I tagli all'editoria li vedrete nella legge di bilancio nei prossimi giorni. Non li abbiamo approvati in Cdm perché stiamo vedendo bene le norme: qualcosa sarà aggiunto con emendamento nella piena autonomia del Parlamento". Lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta su Facebook.