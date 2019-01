7 gennaio 2019- 20:47 Editoria: domani sciopero giornalisti Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - Domani, martedì 8 gennaio, la Gazzetta del Mezzogiorno non sarà in edicola per uno sciopero proclamato dai giornalisti al termine di un'assemblea di Redazione che si è protratta per tutta la giornata odierna. "Si tratta - riferisce un comunicato - del primo di un pacchetto di 10 giornate di sciopero che i giornalisti hanno affidato al Comitato di redazione a causa della mancanza di risposte da parte degli amministratori giudiziari della Edisud Spa, nominati dal tribunale di Catania, al pagamento delle retribuzioni". "Il Comitato di Redazione -?prosegue la nota - ha chiesto al direttore responsabile della testata, Giuseppe De Tomaso, la pubblicazione di un comunicato sindacale all'interno di una pagina bianca per la giornata di domani al fine di informare i lettori sulla drammatica situazione che stanno vivendo i giornalisti della Gazzetta. A tale richiesta non è seguita alcuna risposta da parte degli Amministratori, motivo per cui il Cdr ha notificato il primo giorno di sciopero che verrà reiterato fino a quando non sarà garantito ai giornalisti il diritto di far sentire la propria voce".