12 dicembre 2018- 16:00 Editoria: Donazzan, per Messaggero di Sant'Antonio bene ripresa dialogo

Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - “Registro con soddisfazione che le parti sono tornate ad avere una interlocuzione più serena, senza lo spettro del licenziamento, e pertanto la Regione ritiene di revocare la convocazione del tavolo previsto per martedì 18 dicembre”. E’ quanto dichiara l’assessore regionale al lavoro, del Veneto, Elena Donazzan, dopo che l’azienda editrice del Messaggero di Sant’Antonio ha annunciato il congelamento della procedura di licenziamento degli otto giornalisti e, contestualmente, i dipendenti hanno revocato lo sciopero ad oltranza.“Continuo, comunque, a seguire da vicino la vertenza – prosegue l’assessore – insieme al Sindacato dei giornalisti del Veneto e in stretta relazione con il suo segretario regionale, Monica Andolfatto, e resto a disposizione per una eventuale convocazione del tavolo di crisi, se vi sarà la necessità”.