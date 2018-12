19 dicembre 2018- 13:21 Editoria: Fico, sì ad aiuti ma serve pulizia e legge conflitto interessi

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - I finanziamenti all'editoria "hanno creato un flusso economico in parte ingiusto e ingiustificato, ma non significa che le piccole cooperative, i piccoli giornali e tutta una serie di attori non debbano essere aiutati dallo Stato per mantenere un pluralismo dell'informazione. Bisogna ripulire una serie di situazioni e dare una mano alle situazioni che la legge può inquadrare come positive rispetto al modello". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri natalizi."E' chiaro -ha aggiunto- che dobbiamo parlare di editore puro, della legge del conflitto di interessi che rimane una priorità, e non è solo la questione Berlusconi. Ci deve essere una legge forte, generale, seria e vera".