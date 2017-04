EDITORIA: FNSI, ATTEGGIAMENTO EDITORI L'UNITà INACCETTABILE

29 aprile 2017- 18:23

Roma, 29 apr. (AdnKronos) - "Gli editori dell'Unità hanno superato ogni limite. L'atteggiamento assunto nei confronti della redazione, alla quale va ribadito il sostegno della Fnsi, è inaccettabile e la decisione dei giornalisti di scioperare rappresenta l'unica reazione possibile all'arroganza della proprietà". E' quanto sostiene in una nota Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi."Ormai -sottolinea- non passa giorno senza che vengano annunciate misure pesanti contro la redazione, senza però assumersi la responsabilità di presentare alle rappresentanze sindacali i piani secondo le procedure previste dalla legge e dal contratto nazionale di lavoro. L'azienda torni sui propri passi se ha a cuore il giornale fondato da Antonio Gramsci e se vuole evitare derive che non farebbero onore alla storia e alla tradizione dell'Unità, di cui dovrà assumersi tutte le responsabilità".