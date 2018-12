29 dicembre 2018- 17:40 Editoria: Fnsi, grave e inaccettabile no stipendi Askanews

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "La decisione dell'editore di Askanews di non pagare gli stipendi di dicembre è grave e inaccettabile. Con questo atto unilaterale, l'azienda pone le basi per una rottura delle relazioni industriali". Lo affermano, in una nota, la Fnsi, Stampa Romana, Associazione Lombarda dei giornalisti e Associazione Stampa Toscana. "Dopo un accordo sul contenimento del costo del lavoro, faticosamente raggiunto e ancora in vigore, e alla vigilia di un tavolo di confronto, peraltro già fissato, per discutere il nuovo piano industriale, l'editore decide di umiliare la redazione, che in questi mesi ha sempre agito con senso di responsabilità, e di inasprire gli animi. È un atteggiamento di cui l'editore dovrà assumersi la piena responsabilità e che, di fatto, pregiudica l'esito del confronto. L'auspicio è che l'azienda torni sui propri passi", conclude la nota.