EDITORIA: FNSI RIBADISCE CONTRARIETà GARA EUROPEA PER AGENZIE STAMPA

2 maggio 2017- 16:45

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Pur riservadoci di approfondire i contenuti dei bandi ribadiamo la netta contrarietà per una scelta di cui, evidentemente, il governo si assume la responsabilità". Così in una nota il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, dopo che il ministro dello Sport con delega all’editoria, Luca Lotti, e il suo staff hanno comunicato questa mattina allo stesso segretario generale, nel corso di un incontro, la volontà del governo di procedere all’acquisto dei servizi di informazione quotidiana dalle agenzie di stampa attraverso una procedura di gara europea.Il ministro, ringraziando la Federazione della Stampa per aver formulato proposte alternative al bando, si legge nella nota della Fnsi, "ha assicurato di aver tenuto conto dei rilievi e delle preoccupazioni, soprattutto per la salvaguardia dei livelli occupazionali, espresse dal sindacato dei giornalisti, ma ha ribadito la necessità di procedere attraverso due distinti bandi europei, uno per l'Italia uno per le notizie dall'estero, e che le soluzioni prospettate non erano a giudizio dei tecnici del governo risolutive delle criticità e dei problemi che si sono verificati nel passato recente".