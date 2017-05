EDITORIA: FNSI RIBADISCE CONTRARIETà GARA EUROPEA PER AGENZIE STAMPA (2)

2 maggio 2017- 16:45

(AdnKronos) - Il segretario generale della Fnsi ha ringraziato il ministro per la disponibilità al confronto, che dovrà proseguire sia sulle agenzie di stampa, per le quali l'approdo non può non essere che una legge di sistema, sia sulle altre questioni urgenti per la professione giornalistica, a cominciare dalla lotta alla precarietà, ribadendo le perplessità del sindacato dei giornalisti sulla procedura di gara europea."Le gare europee, in ogni caso -sottolinea ancora Lorusso- non consentono di superare l’incognita rappresentata dai possibili contenziosi in sede giudiziaria che, come è stato dimostrato nel recente passato, possono mettere in crisi imprese e a rischio i posti di lavoro. L’auspicio è che il governo trovi il modo per garantire la certezza delle risorse alle imprese anche nel caso di contenziosi giudiziari. Se così non fosse, al danno si aggiungerebbe la beffa e non vorremmo che a pagare fossero i lavoratori".