28 dicembre 2018- 16:28 Editoria: Fnsi su taglio fondi, equilibrismi Conte non cambiano sostanza

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Gli equilibrismi verbali del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non cambiano la sostanza delle cose: i tagli al fondo per l'editoria produrranno la chiusura di numerose testate e la perdita di posti di lavoro". Ad affermarlo in una nota congiunta Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi."Al di là dei tentativi del premier di cambiare le carte in tavola -sottolineano- resta infatti la drammatica realtà di un provvedimento ispirato da ragioni ideologiche e che ha preso corpo con chiari intenti ritorsivi nei confronti di chi fa informazione liberamente. Restano gli appelli e i moniti del presidente della Repubblica sul ruolo della stampa e sulla necessità di salvaguardare il pluralismo: se il presidente Conte li avesse letti, si sarebbe reso conto che nella conferenza stampa di oggi avrebbe fatto meglio a tacere".