22 gennaio 2019- 17:46 Editoria: Furlan, solidarietà a giornalisti e poligrafici Gazzetta Mezzogiorno

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Voglio esprimere la solidarietà ed il sostegno della Cisl ai giornalisti ed a tutti i lavoratori della Gazzetta della Mezzogiorno che da mesi lottano per evitare la chiusura e rilanciare questa storica testata del nostro Sud". Così a Bari la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine del Congresso nazionale della Cgil. "Sarebbe una sciagura - aggiunge - perdere questa voce libera ed autorevole del mondo informativo che si occupa da tanti anni dei problemi sociali ed economici della Puglia e delle altre regioni meridionali. In Italia purtroppo c’è una situazione grave e difficile che riguarda diverse testate giornalistiche". Per Fulan, "sarebbe importante che il Governo avviasse un tavolo di confronto con i sindacati dei lavoratori poligrafici e dei giornalisti per affrontare i problemi del mondo editoriale alla luce anche delle trasformazioni tecnologiche e digitali".