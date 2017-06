EDITORIA: GASPARRI, FIEG SI SVEGLI E GOVERNO SI FERMI CONTRO ARREMBAGGIO-FAKE

1 giugno 2017- 16:09

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - Contro l'"arrembaggio-fake, la Fieg si svegli e il governo si fermi". Lo dice Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, commentando l'intervista del presidente della Fieg, Maurizio Costa, e l'intervento del presidente del Gruppo Adnkronos Pippo Marra."Ha ragione l'editore Marra -afferma l'esponente azzurro- L'informazione di qualità va tutelata in quest'epoca di arrembaggio-fake. Social network, bufale, improvvisazione inquinano il sistema informativo e la Fieg troppe volte assiste inerte al degrado in atto"."Il governo, dal canto suo, peggiora il quadro, gestendo con superficialità ed approssimazione settori cruciali. Il cervellotico e incredibile bando di gara per le agenzie lo dimostra. Si porta caos e disordine in un settore cruciale, creando incertezza in una realtà di grande rilievo imprenditoriale e sotto il profilo qualitativo. La Fieg si svegli -conclude Gasparri- il governo si fermi".