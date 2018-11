7 novembre 2018- 18:14 Editoria: Gelmini, no tagli, garantire pluralismo

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - “Forza Italia darà battaglia durante l’esame della legge di bilancio affinché i fondi all’editoria non vengano tagliati, ma venga garantito il pluralismo nell’informazione, senza incomprensibili penalizzazioni. Non tocca al governo tagliare e fare chiudere i giornali. Grazie al cielo siamo in Italia e queste cose non vogliamo proprio vederle”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Montecitorio. “Come il reddito di cittadinanza, pur essendo stato in campagna elettorale un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stella, non è la risposta migliore per fare crescere il nostro Paese, così l’accanimento nei confronti dell’informazione -ha aggiunto- è pericoloso e sintomatico di una deriva autoritaria che vediamo in tanti provvedimenti di questo governo”. “E’ indubitabile che i giornali, soprattutto quelli locali, senza un sostegno da parte dello Stato non potrebbero sopravvivere nell’epoca della rete. Le condizioni di mercato sono particolarmente difficili. Non è una questione di profitto, ma di diritti. E quello all’informazione -ha concluso Gelmini- appartiene a tutti e va salvaguardato”.